Сельскому хозяйству Украины предрекли восстановление десятилетиями

КШЭ: восстановление сельского хозяйства Украины займет более 20 лет

Восстановление сельского хозяйства Украины после окончания боевых действий займет десятилетия. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram со ссылкой на исследование Киевской школы экономики (КШЭ).

Как предсказывают специалисты, чтобы вернуться к довоенному уровню объемов продукции, стране потребуется в среднем 20 лет. Например, выращивание подсолнечника, ячменя и пшеницы восстановится только к 2040 году, а кукурузы, ржи, рапса и овса — к 2050 году.

Ранее власти Польши раскритиковали позицию Украины по импорту зерна. Киев призывал снять ограничения на поставку своей продукции, но в Европейском союзе решили, что это приведет к банкротству части фермеров.