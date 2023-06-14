Маткапитал предложили тратить на ремонт одного типа жилья

В Госдуму внесли законопроект о маткапитале на ремонт домов блокированной застройки

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предложив разрешить тратить материнский капитал на ремонт домов блокированной застройки. Об этом сообщает ТАСС.

В случае одобрения законопроекта в стране можно будет использовать средства маткапитала на реконструкцию этого типа жилья. К нему относятся в том числе таунхаусы, дуплексы и лейнхаусы.

Разработка законопроекта связана с документом Конституционного суда, который посчитал необходимым использовать маткапитал для ремонта объектов капитального строительства, в которых расположено жилое помещение, имеющее отдельный вход. Ранее это было запрещено.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, что россияне могут купить дачу с привлечением средств материнского капитала, когда ребенку исполнится три года.