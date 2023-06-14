Ювелирная компания Swarovski завершила уход из России

Гендиректор Swarovski Назард объявил об уходе компании из России

Генеральный директор австрийской ювелирной компании Swarovski Алексис Назард заявил, что бренд полностью свернул свой бизнес в России. Его слова приводит агентство APA.

Назард объявил об уходе компании из России и подчеркнул, что этот процесс завершился.

9 марта 2023 года стало известно, что ювелирный бренд Swarovski уйдет из России. «Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», — заявил тогда Назард. Гендиректор фирмы отметил, что уход компании с российского рынка осуществят в соответствии с законами, включая действующие экономические санкции и другие торговые ограничения

4 марта 2022 года Swarovski объявила, что на фоне ситуации на Украине компания временно приостанавливает онлайн и офлайн-продажи ювелирных украшений на территории России.