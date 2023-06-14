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22:55, 14 июня 2023Экономика

Ювелирная компания Swarovski завершила уход из России

Гендиректор Swarovski Назард объявил об уходе компании из России
СюжетТорнадо в Оклахоме

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Генеральный директор австрийской ювелирной компании Swarovski Алексис Назард заявил, что бренд полностью свернул свой бизнес в России. Его слова приводит агентство APA.

Назард объявил об уходе компании из России и подчеркнул, что этот процесс завершился.

9 марта 2023 года стало известно, что ювелирный бренд Swarovski уйдет из России. «Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», — заявил тогда Назард. Гендиректор фирмы отметил, что уход компании с российского рынка осуществят в соответствии с законами, включая действующие экономические санкции и другие торговые ограничения

4 марта 2022 года Swarovski объявила, что на фоне ситуации на Украине компания временно приостанавливает онлайн и офлайн-продажи ювелирных украшений на территории России.

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    Марина Совина
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