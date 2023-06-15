Популярный юморист высказался о вероятности возвращения в Comedy Club

Юморист Роман Попов признался, что у него пока нет желания возвращаться в Comedy Club

Популярный юморист и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов признался, что у него пока нет желания возвращаться в Comedy Club, где он выступал в составе дуэта «20:14» с коллегой Оганесом Григоряном. Вероятность возвращения в шоу он оценил в интервью «Телепрограмме».

«Пока что желания возвращаться в Comedy Club у нас нет, но, если оно появится, мы сделаем это в момент, — Гарик Юрьевич (Мартиросян, один из основателей Comedy Club Production — прим. «Ленты.ру») сказал, что ждет нас в любое время», — ответил Попов на вопрос журналиста о том, собирается ли он снова сниматься в телепроекте.

Юморист добавил, что дуэт «20:14» продолжает существовать и гастролирует по России. «У Оганеса все хорошо, он просто ушел в сценарную работу, а я — в актерство, и мы занимаемся любимым делом», — уточнил он.

Роман Попов — популярный российский юморист, бывший игрок КВН. В 2013 году он и его партнер по дуэту «20:14» Григорян одержали победу в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, после чего юмористы стали участниками Comedy Club. Впоследствии Попов снялся в сериале «Полицейский с Рублевки» и ряде других проектов канала ТНТ.