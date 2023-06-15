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21:08, 15 июня 2023Спорт

Мбаппе объяснил заявление о нежелании продлевать контракт с ПСЖ

Килиан Мбаппе заявил, что для него не имеет значения критика из-за письма руководству ПСЖ

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Французский нападающий Килиан Мбаппе объяснил заявление о нежелании продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит RMC Sport.

«Оно было направлено не во время сборов национальной команды, а до них. Я не думал, что это письмо кого-то убьет или что я кого-то обижу. Невозможно контролировать реакцию [других людей]», — заявил футболист. Он добавил, что для него не имеет значения критика по этому вопросу.

12 июня L’Equipе стало известно, что Мбаппе сообщил руководству ПСЖ об отказе продлевать контракт до 2025 года. Отмечалось, что парижане постараются продать футболиста летом 2023-го, чтобы он не ушел как свободный агент.

За парижан Мбаппе выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го он мог стать игроком «Реала», однако остался в ПСЖ.

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    Андрей Стрельцов
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