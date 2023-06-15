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09:36, 15 июня 2023Мир

В МИД прокомментировали юридический иммунитет Путина в ЮАР по ордеру МУС

Рябков: Россия надеется на ЮАР по юридическому иммунитету Путина в ходе саммита БРИКС
СюжетЗемлетрясение в Армении:
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Москва надеется и исходит из того, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) обеспечит юрисдикционный иммунитет российскому лидеру Владимиру Путину в ходе участия в саммите группы БРИКС, который должен пройти с 22 по 24 августа. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны-хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований», — заявил дипломат, отметив, что «Москва уже направила свои сигналы» Претории по этому вопросу.

Также Рябков отметил, что Москва воспринимает ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» Путина «юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым».

Ранее ЮАР допустила отказ пригласить Путина на саммит из-за ордера МУС. Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на «арест» Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей. Комментируя это решение, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

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    Виктория Кондратьева
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