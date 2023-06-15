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10:41, 15 июня 2023Мир

В НАТО оценили вероятность вступления Швеции в альянс до саммита в Вильнюсе

Столтенберг: гарантии вступления Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе в июле отсутствуют
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Yves Herman / Reuters

Гарантии по вступлению Швеции в НАТО до проведения саммита альянса в Вильнюсе отсутствуют, блок активно предпринимает усилия по этому вопросу и находится в близком контакте с Турцией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Швеция выполнила все требования Турции: она отменила ограничения на поставки оружия, изменила конституцию и ввела антитеррористическое законодательство, поэтому мы считаем, что она должна стать членом НАТО как можно скорее. Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе [в июле 2023 года] нет, мы активно работаем над этим», — пояснил генсек.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО лишь после того, как Стокгольм выполнит обязательства по борьбе с террористическими группировками, прежние условия остаются неизменными.

Стокгольм подал заявку на присоединение к блоку одновременно с Хельсинки. Финляндия в апреле вступила в альянс, а процесс вхождения Швеции был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.

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    Виктория Кондратьева
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