Путин заявил о просьбах российского бизнеса не пускать ушедшие компании обратно

Путин: российский бизнес просит не пускать обратно «блуждающие» иностранные компании

Российский бизнес все чаще просит не пускать обратно иностранные компании, ушедшие из страны. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Думаю, не открою тайну, если скажу, что в ходе общения с представителями отечественных деловых кругов все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад», — заявил он.

Замещение транснациональных корпораций, которые ушли из России «под давлением политических элит», стало значительным стимулом для российского бизнеса. С местного рынка никого не выгоняли, а предлагали все взвесить и подумать о российских партнерах и возможных последствиях такого шага, подчеркнул Путин.

Поначалу российские предприниматели очень переживали насчет ухода западных компаний, а сейчас занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах. Так, некоторые небольшие, нишевые марки, ранее торговавшие через социальные сети, теперь открывают свои собственные магазины, добавил президент.

По данным Йельского университета, после начала спецоперации на Украине Россию покинули более 500 иностранных компаний, еще столько же приостановили деятельность в стране. По оценке Bloomberg Economics, общая стоимость проданных ими в 2022 году активов составила 15-20 миллиардов долларов.

Согласно информации Банка России, с марта 2022 года по март 2023 году покинувшие страну компании совершили 200 сделок по продаже активов. 20 процентов из них продали активы стоимостью выше 100 миллионов долларов, общий размер выведенного из страны капитала составляет около 36 миллиардов долларов.