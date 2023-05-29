Аналитик подсчитал выведенную из России ушедшими компаниями сумму

Аналитик Осадчий: ушедшие из РФ иностранные компании вывели 36 миллиардов долларов

Ушедшие из России иностранные компании за год вывели около 36 миллиардов долларов. Об этом сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Центробанка.

Уточняется, что с марта 2022 года по март 2023 году покинувшие РФ фирмы совершили 200 сделок по продаже активов. При этом только только 20 процентов из них продали активы стоимостью выше 100 миллионов долларов. В предположении выполнения правила Парето по отношению к размеру активов, общий размер выведенного из страны капитала можно оценить на уровне 36 миллиардов, подсчитал аналитик.

Ранее агентство Assotiated Press писало, что Россию покинули уже более 500 иностранных компаний. По оценке Bloomberg Economics, общая стоимость проданных ими в 2022 году активов составила 15-20 миллиардов долларов.