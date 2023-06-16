Названа самая модная прическа лета 2023 года

Glamour: укладка «глазированный пончик» обрела актуальность летом 2023 года

Журналисты Glamour назвали самую модную прическу лета 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте британской версии издания.

Выяснилось, что в текущем сезоне актуальность обрела укладка glazed donut («глазированный пончик»). Парикмахер Лорен Дейл объяснила, что для создания данной прически необходимо нанести на волосы средство, которое борется с пушком, а также добавляет прядям блеск.

«Ваши волосы должны сиять так, чтобы имитировать пончик. Просто нанесите средство на мокрые волосы и высушите феном — укладка готова», — высказалась собеседница издания и обратила внимание читателей на то, что упомянутому тренду последовала супермодель Хейли Бибер.

Ранее в июне парикмахер Данни Сольер раскрыла связь между цветом волос и частотой мытья головы. Окрашенные в блонд или мелированные пряди следует мыть реже, отметила специалистка.