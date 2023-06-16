Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:21, 16 июня 2023Ценности

Названа самая модная прическа лета 2023 года

Glamour: укладка «глазированный пончик» обрела актуальность летом 2023 года

Фото: Julia D. / Unsplash

Журналисты Glamour назвали самую модную прическу лета 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте британской версии издания.

Выяснилось, что в текущем сезоне актуальность обрела укладка glazed donut («глазированный пончик»). Парикмахер Лорен Дейл объяснила, что для создания данной прически необходимо нанести на волосы средство, которое борется с пушком, а также добавляет прядям блеск.

«Ваши волосы должны сиять так, чтобы имитировать пончик. Просто нанесите средство на мокрые волосы и высушите феном — укладка готова», — высказалась собеседница издания и обратила внимание читателей на то, что упомянутому тренду последовала супермодель Хейли Бибер.

Ранее в июне парикмахер Данни Сольер раскрыла связь между цветом волос и частотой мытья головы. Окрашенные в блонд или мелированные пряди следует мыть реже, отметила специалистка.

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости
    Путин пообещал рассмотреть варианты ударов по F-16 для ВСУ за пределами Украины
    Леонардо Ди Каприо затеял грандиозный ремонт своего поместья
    Лавров прокомментировал слова Путина об ударах по F-16 за пределами Украины
    Россиянка пожаловалась на обратный эффект «уколов красоты»
    ФСБ пришла с обыском в военкоматы российского города
    Идею узаконить понятие «частичная занятость» объяснили
    Путин назвал экономику США великой
    Звезду НБА отстранили на 25 матчей за публикации в социальных сетях
    Песков порассуждал о Западе и выступлении Путина на ПМЭФ
    Актриса и мать троих детей Хилари Дафф назвала способ поддерживать форму
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.