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12:33, 16 июня 2023Россия

В России детскую площадку закрыли через две недели после торжественного открытия

Торжественно открытую в Сочи детскую площадку закрыли через две недели эксплуатации

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Сочи торжественно открытую инновационную детскую площадку закрыли на ремонт через две недели эксплуатации. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Открытие объекта приурочили ко Дню защиты детей, который отмечался 1 июня. Городские власти заявляли, что инновационная площадка не имеет аналогов в России. Проект предусматривал возможность ознакомления детей с азами астрономии и физики в игровой форме.

Местные жители рассказали, что многие конструкции были непрочными и не выдержали нагрузок. Сейчас площадку огородили забором и установили плакат, информирующий о проведении на объекте восстановительных работ «из-за намеренной порчи имущества».

Ранее в Забайкальском крае второклассницу госпитализировали после несчастного случая на детской площадке. На девочку упали футбольные ворота, после того как она забралась на перекладину.

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    Алан Босиков
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