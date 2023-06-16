Германия заявила о возможном упрощении вступления Украины в НАТО после конфликта

Глава Минобороны ФРГ: НАТО может согласовать упрощение вступления Украины после конфликта

Страны НАТО могут согласовать упрощение процедуры вступления Украины в Североатлантический альянс после завершения конфликта. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Reuters.

«Есть все больше сигналов, что все могут согласиться на это. Я открыт для этого», — отметил немецкий министр.

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, но подчеркнул, что двери в альянс для Киева остаются открытыми. По его словам, все члены блока готовы принять Украину в НАТО после завершения конфликта.

Ранее стало известно о поддержке президентом США Джо Байденом упрощенного принятия Украины в НАТО. Он согласен с инициативой Столтенберга не обязывать Украину после завершения конфликта выполнять План действий по членству для принятия в альянс.