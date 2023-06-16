Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:45, 16 июня 2023Интернет и СМИ

Стало известно о поддержке Байденом упрощенного принятия Украины в НАТО

Axios: Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО после завершения конфликта

Фото: White House / Globallookpress.com

Стало известно, что президент США Джо Байден поддерживает инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга не обязывать Украину после завершения конфликта выполнять План действий по членству (ПДЧ) для принятия в Североатлантический альянс. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Авторы статьи отмечают, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля страны Запада разошлись во мнениях относительно возможного вступления в альянс Украины. Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц не захотели идти дальше принятого в 2008 году на саммите в Бухаресте политического заявления, что Киев со временем станет членом организации. Но несколько членов НАТО из стран Восточной Европы требуют, чтобы президент США доказал, что Украина войдет в альянс как можно скорее.

Дело в том, что реализация ПДЧ может растянуться на долгое время, даже на десятилетия, а американский лидер старается найти компромиссное решение, которое устроит и Киев, и всех членов альянса.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена собирается предложить Украине сотрудничество по израильской модели без вступления страны в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    Решению Киева не откладывать контрнаступление нашли объяснение
    Пожар на складе с пухом в Курской области локализовали
    Мужчина занялся сексом с пнем на глазах у людей и попал в тюрьму
    Южная Корея извлекла из воды обломок ракеты КНДР
    Стало известно о поддержке Байденом упрощенного принятия Украины в НАТО
    В Израиле разработают боеприпас для перехвата гиперзвуковых ракет
    Вице-премьер заявила об отсутствии преимуществ зерновой сделки для России
    Украинские беженцы в Британии пожаловались на уроки русского языка в школе
    Рита Ора показала фигуру в купальнике
    Момент взрыва в Курской области попал на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.