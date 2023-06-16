Стало известно о поддержке Байденом упрощенного принятия Украины в НАТО
Стало известно, что президент США Джо Байден поддерживает инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга не обязывать Украину после завершения конфликта выполнять План действий по членству (ПДЧ) для принятия в Североатлантический альянс. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники.
Авторы статьи отмечают, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля страны Запада разошлись во мнениях относительно возможного вступления в альянс Украины. Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц не захотели идти дальше принятого в 2008 году на саммите в Бухаресте политического заявления, что Киев со временем станет членом организации. Но несколько членов НАТО из стран Восточной Европы требуют, чтобы президент США доказал, что Украина войдет в альянс как можно скорее.
Дело в том, что реализация ПДЧ может растянуться на долгое время, даже на десятилетия, а американский лидер старается найти компромиссное решение, которое устроит и Киев, и всех членов альянса.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена собирается предложить Украине сотрудничество по израильской модели без вступления страны в НАТО.