Стало известно о поддержке Байденом упрощенного принятия Украины в НАТО

Axios: Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО после завершения конфликта

Стало известно, что президент США Джо Байден поддерживает инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга не обязывать Украину после завершения конфликта выполнять План действий по членству (ПДЧ) для принятия в Североатлантический альянс. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Авторы статьи отмечают, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля страны Запада разошлись во мнениях относительно возможного вступления в альянс Украины. Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц не захотели идти дальше принятого в 2008 году на саммите в Бухаресте политического заявления, что Киев со временем станет членом организации. Но несколько членов НАТО из стран Восточной Европы требуют, чтобы президент США доказал, что Украина войдет в альянс как можно скорее.

Дело в том, что реализация ПДЧ может растянуться на долгое время, даже на десятилетия, а американский лидер старается найти компромиссное решение, которое устроит и Киев, и всех членов альянса.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена собирается предложить Украине сотрудничество по израильской модели без вступления страны в НАТО.