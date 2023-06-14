США собрались предложить Украине сотрудничество без вступления в НАТО

NYT: США могут предложить Украине сотрудничество по модели Израиля без вступления в НАТО

Администрация президента США Джо Байдена собирается предложить Украине сотрудничество по израильской модели без вступления страны в НАТО. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на помощников американского лидера.

По информации издания, Вашингтон может предложить Киеву сотрудничество, которое подразумевает обязательства по обеспечению безопасности украинской стороны на десять лет. При этом отмечается, что президента Украины Владимира Зеленского не устроит такой вариант, так как он нацелен на вступление республики в НАТО.

NYT пишет, что Байден опасается прямого военного столкновения сил НАТО с Россией. Поэтому он с осторожностью высказывается о сроках членства Украины в альянсе и не дает установленного графика присоединения.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Байдена в ходе встречи, что мир станет опаснее, если Россия победит в конфликте на Украине. По его словам, победа российского президента Владимира Путина «воодушевит другие страны, включая Китай».