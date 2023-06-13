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23:59, 13 июня 2023Мир

Столтенберг предупредил об опасности в случае победы России на Украине

Генсек НАТО предупредил Байдена, что мир станет опаснее в случае победы России на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил президента США Джо Байдена, что мир станет опаснее, если Россия победит в конфликте на Украине. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

По его словам, победа российского президента Владимира Путина «воодушевит другие страны, включая Китай».

В ходе встречи Столтенберг поблагодарил американского лидера за очередной пакет военной помощи Киеву, отметив, что украинцы «добиваются прогресса» во время наступательной операции.

Генсек НАТО подчеркнул, что, чем «больше земли украинцы смогут освободить», тем сильнее будут их позиции за столом переговоров.

Беседуя с журналистами по итогами переговоров Столтенберг рассказал, что попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции российской армии стали испытанием для Киева. «Наступление стало испытанием», — отметил Столтенберг. По мнению генсека альянса, Украина нуждается в продолжении военных поставок НАТО.

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    Марина Совина
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