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22:18, 13 июня 2023Мир

Столтенберг рассказал о главном испытании для Украины

Генсек НАТО Столтенберг: наступление ВСУ стало испытанием для Украины
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции российской армии стали испытанием для Киева. Об этом он заявил журналистам 13 июня после встречи с президентом США Джо Байденом, пишет ТАСС.

«Наступление стало испытанием», — отметил Столтенберг.

По словам генсека альянса, Украина нуждается в продолжении военных поставок НАТО.

Ранее издание Economist сообщило, что украинские военные потеряли значительное количество западной техники в ходе наступления. Источник газеты уточнил, что атаки на направлении Орехов — Токмак идут тяжело. Также указывается, что украинская сторона теряет людей, пали десятки солдат.

Также СМИ сообщили, что в рядах ВСУ стали обсуждать, что солдатам будет трудно пробить «невероятные» линии обороны российской армии. Как указывали журналисты, российские солдаты выстроили линию обороны длиной 965 километров. Она состоит из сети окопов, траншей, укреплений «зуб дракона» и минных полей.

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    Марина Совина
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