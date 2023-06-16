Туристка выжила после нападения насильника и падения со скалы

Американский турист попытался изнасиловать путешественниц в Германии и сбросил их со скалы

Американская туристка чудом выжила после нападения насильника рядом с немецким замком Нойшванштайн. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что две молодых путешественницы из США прибыли в Швангау (Германия) и заселились в местный отель. Отправившись изучать окрестности, девушки встретили еще одного американского туриста, который предложил им пройти к смотровой площадке. Туристки последовали за новым знакомым, где подверглись нападению.

По информации издания, пока американец пытался изнасиловать одну из них, вторая предприняла попытку ему помешать и была сброшена со скалы. Ей чудом удалось выжить, получив лишь легкие травмы, однако ее подруга, сброшенная вслед за ней, лишилась жизни.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия, но после масштабной спецоперации полиция арестовала его.

Ранее на греческом острове Родос другая туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море. Уточняется, что пострадавшей оказалась 20-летняя англичанка. Она познакомилась с 23-летним албанцем в сети и после двухнедельного общения онлайн назначила ему личную встречу.