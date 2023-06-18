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18:59, 18 июня 2023Культура

Собчак сообщила об объявлении в розыск актрисы сериала «Беспринципные»

Ксения Собчак заявила об объявлении в розыск актрисы сериала «Беспринципные» Бабушкиной

Фото: Кристину Бабушкину / РИА Новости

Актрису сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину объявили в розыск. Об этом в своем Telegram-канале заявила телеведущая Ксения Собчак.

Уточняется, что о розыске Бабушкиной она сообщила со ссылкой на собственный данные. Источник информации при этом не уточнялся.

16 июня около четырех утра полицейские остановили Mercedes-Benz Бабушкиной и ее мужа Андрея Гацунаева в Москве. При осмотре салона ими были обнаружены похожие на наркотики вещества. Как предположила свекровь актрисы, запрещенные препараты ей и ее супругу могли быть подброшены правоохранителями.

В момент задержания Гацунаев укусил полицейского за палец и попытался съесть найденные в салоне автомобиля улики, став таким образом фигурантом сразу двух уголовных дел. Суд отправил его под домашний арест.

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    Виктория Кондратьева
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