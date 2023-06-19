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20:28, 19 июня 2023Спорт

Стало известно о решении Анчелотти покинуть «Реал»

Globo: Анчелотти покинет «Реал» и возглавит сборную Бразилии в конце сезона-2023/2024

Фото: Oscar J. Barroso / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Стало известно о решении главного тренера «Реала» Карло Анчелотти покинуть клуб. Об этом сообщает Globo.

По информации издания, в январе 2023 года специалист уведомит руководство команды о том, что не воспользуется опцией продления контракта. Отмечается, что по окончании сезона-2023/2024 Анчелотти возглавит сборную Бразилии. Он уже провел встречи с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом в Испании.

7 марта издание Cadena SER сообщило, что Анчелотти оказался под угрозой увольнения из «Реала», даже если клуб выиграет какие-либо трофеи в сезоне-2022/2023. Причина возможной отставки — испортившаяся обстановка в раздевалке мадридцев.

17 мая «Реал» уступил «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. По сумме двух встреч испанцы уступили англичанам со счетом 1:5 (1:1, 0:4). Анчелотти провел 191-й матч в турнире в качестве тренера и установил рекорд по этому показателю.

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    Андрей Стрельцов
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