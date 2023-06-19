Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Завтра
11:00 (Мск)
У Ибин
Галле
Марта Костюк
Завтра
13:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Бирмингем
Даниил Медведев
Сегодня
18:30 (Мск)
Маркос Гирон
Галле
Украина
Сегодня
19:00 (Мск)
Мальта
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 4-й тур
Англия
Сегодня
21:45 (Мск)
Северная Македония
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 4-й тур
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа B. 4-й тур
09:47, 19 июня 2023Спорт

Канадская олимпийская чемпионка захотела провести награждение за счет России

Меган Дюамель заявила, что нужно провести церемонию награждения Игр-2022 за счет России

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, канадка Меган Дюамель в Twitter заявила, что нужно провести церемонию награждения победителей и призеров командного турнира Игр 2022 года в Пекине за счет России.

Спортсменка прокомментировала новость о том, что потери Международного союза конькобежцев (ISU) из-за недопуска российских спортсменов к участию в турнирах составили миллион долларов. «На эти деньги провести шикарную церемонию для спортсменов из США, Канады и Японии, которые упустили олимпийский момент из-за российского обмана», — написала она.

10 июня в ISU заявили, что санкции против России и отсутствие сборной на соревнованиях привели к тому, что союз практически не получал доходов от медийных прав и рекламы из России. По их подсчетам, они недополучат около одного миллиона швейцарских франков (около 91,6 миллиона рублей) в 2023 году.

12 апреля МИД России запретил Дюамель въезд в страну. До этого она неоднократно выступала с критикой страны и призывала к бойкоту Олимпиады в Париже в случае допуска россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    Россиянам добавят выходных на следующий Первомай. Стоит ли ожидать объединения майских праздников?
    Опасное последствие разрушения Каховской ГЭС обнаружили в одном регионе
    Стало известно о дотла сгоревшем штабе дивизии ЦВО
    Стало известно об отражении попытки прорыва украинских войск армией России
    Завершено следствие по делу бывшего замглавы МЧС России
    Драка россиянина с таксистом на Можайском шоссе попала на видео
    «Вкусно — и точка» повысит цены почти на все
    Корабли Тихоокеанского флота России отработали уничтожение противника
    Китай отказался идти на компромисс по тайваньскому вопросу
    Стилист Рогов назвал необходимый женский наряд на лето
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.