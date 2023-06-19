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18:50, 19 июня 2023Спорт

Тарпищев рассказал о выдаче виз российским теннисистам для участия в Уимблдоне

Тарпищев рассказал, что российские теннисисты из основной сетки сыграют на Уимблдоне

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о выдаче виз российским игрокам для участия в Уимблдоне. Его слова приводит ТАСС.

Тарпищев отметил, что остается на связи с международными федерациями — они содействуют в получении документов. «С игроками тоже на связи, никто не жалуется. Все наши из основной сетки должны сыграть на Уимблдоне», — рассказал функционер.

6 июня агент второй ракетки мира Даниила Медведева Лев Кассиль заявил, что визы получили лишь 15 процентов российских игроков. Он отметил, что спортсмены воспользовались услугой ускоренного рассмотрения документов, которую в Британии предоставляют за доплату в тысячу фунтов стерлингов. «У наших и белорусских теннисистов деньги взяли, а потом отказались рассматривать в экспресс-формате», — добавил он.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

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    Ксения Курашкина
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