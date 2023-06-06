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12:39, 6 июня 2023Спорт

Стало известно о проблемах с выдачей виз россиянам для участия в Уимблдоне

Агент Лев Кассиль заявил, что визы для участия в Уимблдоне получили 15 процентов россиян

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Стало известно о проблемах с выдачей виз российским теннисистам для участия в Уимблдоне-2023. Об этом сообщает ТАСС.

Агент второй ракетки мира Даниила Медведева Лев Кассиль рассказал, что пока визы получили лишь 15 процентов российских игроков. Он отметил, что спортсмены воспользовались услугой ускоренного рассмотрения документов, которую в Британии предоставляют за доплату в 1000 фунтов стерлингов. «У наших и белорусских теннисистов деньги взяли, а потом отказались рассматривать в экспресс-формате», — добавил Кассиль.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании, из-за чего отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях россияне выступают в нейтральном статусе.

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    Ксения Курашкина
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