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15:51, 20 июня 2023Россия

Приграничный российский регион попал под обстрел со стороны Украины

Хутор Леоновка Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Валуйском городском округе Белгородской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал хутор Леоновка. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждения получили два частных жилых дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка», — написал он.

За прошлые сутки, по данным Гладкова, Валуйский городской округ обстреляли из минометов и артиллерии более 15 раз. Атакованы были хутор Михайловка и село Соболевка. Никто из местных жителей не пострадал.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. С 19 октября 2022 года в регионе введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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