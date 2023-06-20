Приграничный российский регион попал под обстрел со стороны Украины

Хутор Леоновка Белгородской области обстреляли со стороны Украины

В Валуйском городском округе Белгородской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал хутор Леоновка. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждения получили два частных жилых дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка», — написал он.

За прошлые сутки, по данным Гладкова, Валуйский городской округ обстреляли из минометов и артиллерии более 15 раз. Атакованы были хутор Михайловка и село Соболевка. Никто из местных жителей не пострадал.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. С 19 октября 2022 года в регионе введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.