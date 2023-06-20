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11:38, 20 июня 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 19 июня, он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, в Белгородском районе из артиллерии обстреляли село Солнцевка. Со стороны Украины было зафиксировано 23 прилета. «Пострадавших и разрушений нет. В селе Журавлевка противник сбросил с беспилотников две мины и одну гранату. Обошлось без последствий», — написал он.

В Валуйском городском округе хутор Михайловка обстреляли снарядами реактивных систем залпового огня. Пострадавших и разрушений нет. В населенном пункте Соболевка повредило кровлю склада, никто из местных жителей не пострадал.

Из минометов атаковали Волоконовский и Грайворонский городские округа, а также Краснояружский район. В Шебекинском городском округе по хутору Балки выпущено девять минометных снарядов. Также противник сбросил с беспилотника два взрывных устройства.

Днем ранее Гладков также сообщал о многочисленных атаках ВСУ. В частности, по селу Солнцевка в Белгородском районе выпустили семь артиллерийских снарядов. Больше всего прилетов было зафиксировано в Волоконовском районе — 55. Били из миномета и артиллерии.

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    Евгения Куликова
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