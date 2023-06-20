Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 19 июня, он сообщил в Telegram-канале.

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По его словам, в Белгородском районе из артиллерии обстреляли село Солнцевка. Со стороны Украины было зафиксировано 23 прилета. «Пострадавших и разрушений нет. В селе Журавлевка противник сбросил с беспилотников две мины и одну гранату. Обошлось без последствий», — написал он.

В Валуйском городском округе хутор Михайловка обстреляли снарядами реактивных систем залпового огня. Пострадавших и разрушений нет. В населенном пункте Соболевка повредило кровлю склада, никто из местных жителей не пострадал.

Из минометов атаковали Волоконовский и Грайворонский городские округа, а также Краснояружский район. В Шебекинском городском округе по хутору Балки выпущено девять минометных снарядов. Также противник сбросил с беспилотника два взрывных устройства.

Днем ранее Гладков также сообщал о многочисленных атаках ВСУ. В частности, по селу Солнцевка в Белгородском районе выпустили семь артиллерийских снарядов. Больше всего прилетов было зафиксировано в Волоконовском районе — 55. Били из миномета и артиллерии.