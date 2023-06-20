В Минцифры высказались о входе в интернет по паспорту

Глава Минцифры Шадаев заявил, что вход по паспорту в интернет не обсуждается

Руководитель Минцифры Максут Шадаев высказался о введении в России входа в интернет по паспорту. Его комментарий приводит ТАСС.

«Естественно, никаких входов [в интернет] по паспорту не обсуждается», — заверил глава Минцифры.

Ранее «Ведомости» заявили, что в России запустят пилотный проект защищенного интернета, доступный только гражданам страны по персональному идентификатору. Издание привело слова зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, который сообщил, что для использования защищенного сегмента интернета нужно будет зарегистрироваться по паспорту.

Однако глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн перед этим исключил введение в России входа в интернет по паспорту. По словам депутата, ему не известно о подобных инициативах. Хинштейн также подчеркнул, что хотя для работы над тем, чтобы цифровая среда стала более безопасной, предстоит многое, вход в интернет по паспорту в обозримом будущем не планируется.