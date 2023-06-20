В Курской области опровергли подготовку ВСУ к форсированию реки в районе Теткино

Власти Курской области опровергли намерение ВСУ форсировать реку в районе поселка Теткино

Распространившаяся в соцсетях информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к форсированию реки в районе поселка Теткино Курской области, оказалась фейком.

Сведениями поделился пожелавший остаться анонимным подписчик паблика «Курская Дуга» «ВКонтакте». Он рассказал, что украинские военные якобы перебрасывают понтонные мосты в район деревни Рыжевка рядом с Теткино, и эту информацию передали «люди с той стороны».

Правительство Курской области в Telegram-канале опровергло подобные сообщения и заявило, что украинский ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) через свою сеть Telegram-каналов пытается запустить дезинформацию. Также украинские спецслужбы пытаются вбросить информацию через новости местных каналов. «Цель этих сообщений — создать панику среди местных жителей», — объяснили власти. Граждан попросили сохранять спокойствие, но не терять бдительности.

Информация о подготовке ВСУ к форсированию реки не разошлась в российских СМИ. Некоторые издания выпустили опровержение — «MK», «АиФ», «Новости Курска», «РИА Курск».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»