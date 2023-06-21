Неймар договорился со своей возлюбленной об условиях измен

Em Off: футболист Неймар согласовал со своей возлюбленной Бьянкарди три условия измен

Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар договорился со своей возлюбленной Бруной Бьянкарди об условиях, при которых он может изменять ей. Об этом сообщает Em Off.

По информации источника, игрок согласовал с девушкой три условия. Отмечается, что они включают в себя следующие пункты: Неймару надлежит соблюдать осторожность в своих связях, он должен использовать презерватив и не целовать любовниц в губы.

В апреле стало известно, что пара ждет ребенка. Бьянкарди выложила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) снимки, на одном из которых футболист целует ее живот. Для Неймара это будет второй ребенок: у игрока есть сын от предыдущих отношений, он родился в 2011 году.

Ранее сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. При этом бразилец отказался от предложения из Саудовской Аравии с годовой зарплатой в 400 миллионов евро в год. Игрок выразил готовность пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону».

