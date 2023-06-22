Глава МОК осудил отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам

Бах назвал настоящей дискриминацией отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осудил отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам. Его слова приводит РИА Новости.

«Это все идет против того, за что мы сражаемся. Большинство спортсменов поддерживает или как минимум уважает то, что мы сейчас делаем. Хочу поблагодарить их за это», — заявил Бах, назвав отказ в выдаче виз настоящей дискриминацией.

14 марта ТАСС сообщил, что Польша не выдаст визы российским рапиристкам для участия в этапе Кубка мира, являющимся квалификационным соревнованием к Олимпийским играм 2024 года. Турнир должен был пройти в Польше с 21 по 23 апреля, однако его перенесли в Болгарию.

В марте Международная федерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.