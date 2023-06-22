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13:09, 22 июня 2023Интернет и СМИ

Крупнейшие газеты одной европейской страны вышли с некрологами самим себе

Газеты Эстонии вышли с полосой в виде некролога в ответ на повышение налога на СМИ

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Крупнейшие издания Эстонии вышли с полосой в виде некролога в знак протеста на повышение налога на СМИ. Об этом сообщает местный портал ERR.ee.

Эстонские газеты вышли с одинаковой полосой, оформленной в виде некролога, выразив таким образом протест против решения премьер-министра страны Каи Каллас повысить ставку налога с оборота для СМИ.

Газеты этой европейской страны опубликовали черную полосу, изобразили на ней премьер-министра Эстонии и написали обращение к ней: «Кая Каллас, вы действительно против фактов, диалога, демократии?».

19 июня правительство Эстонии одобрило законопроект об изменениях в налоговой сфере, согласно которому налог на СМИ с 2025 года повысится с пяти до девяти процентов. Правительство объяснило решение необходимостью участия всех секторов экономики в балансировке бюджета Эстонии. В ответ медиакомпании выступили с резкой критикой повышения налога с оборота и заявили, что изменение может привести к массовым сокращениям журналистов.

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    Олег Давыдов
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