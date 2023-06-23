Гол игравшего в России футболиста признали лучшим в чемпионате Италии

Гол полузащитника Хвичи Кварацхелии признали лучшим в сезоне чемпионата Италии

Гол полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии признали лучшим в сезоне чемпионата Италии. Об этом сообщается на сайте турнира.

Лучшим мячом сезона был признан результативный удар грузинского футболиста в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Аталантой». Гол Кварацхелии помог команде одержать победу со счетом 2:0.

В марте 2022-го Кварацхелия ушел из клуба Российской премьер-лиги «Рубин» и перешел в «Динамо Батуми». Летом того же года он начал выступать за «Наполи». В составе команды хавбек выиграл чемпионат страны. Также его назвали лучшим футболистом турнира в сезоне-2022/2023.

Кроме того, Кварацхелию признали лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/2023. 22-летний футболист забил два мяча и отдал четыре голевые передачи в девяти матчах турнира. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала, где уступил «Милану» со счетом 1:2 по сумме двух матчей (0:1, 1:1).