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12:53, 23 июня 2023Спорт

Российский теннисист Хачанов снялся с Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона из-за стрессового перелома

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Причиной снятия спортсмена стал стрессовый перелом. Вместо россиянина в основную сетку турнира попадет аргентинец Хуан Мануэль Серундоло.

Хачанов — десятая ракетка мира. Ранее из-за травмы Хачанов отказался от участия в турнире в немецком Галле. Он получил повреждение на турнире «Ролан Гаррос», где дошел до четвертьфинала, в котором уступил сербу Новаку Джоковичу.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

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    Дарья Коршунова
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