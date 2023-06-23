Российский теннисист Хачанов снялся с Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона из-за стрессового перелома

Российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Причиной снятия спортсмена стал стрессовый перелом. Вместо россиянина в основную сетку турнира попадет аргентинец Хуан Мануэль Серундоло.

Хачанов — десятая ракетка мира. Ранее из-за травмы Хачанов отказался от участия в турнире в немецком Галле. Он получил повреждение на турнире «Ролан Гаррос», где дошел до четвертьфинала, в котором уступил сербу Новаку Джоковичу.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.