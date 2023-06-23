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12:25, 23 июня 2023Спорт

Неймару назначат штраф в миллион долларов за нарушения при строительстве дома

Неймару грозит штраф в миллион долларов за нарушения при строительстве особняка в Бразилии

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Футболисту ПСЖ Неймару назначат штраф за нарушения при строительстве особняка в Бразилии. Об этом сообщает France24.

Спортсмену грозит штраф в миллион долларов за ущерб окружающей среде. Инспекторы провели проверку по заданию местных властей и выявили ряд нарушений, в том числе несанкционированный забор воды из реки, перемещение земли и камней, а также использование пляжного песка.

Неймар приобрел имение в 130 километрах от Рио-де-Жанейро в 2016 году. Дом и прилегающие к нему территории, на которых расположены вертолетная площадка, спа-центр и тренажерный зал, занимают площадь десять тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. При этом бразилец отказался от предложения из Саудовской Аравии с годовой зарплатой в 400 миллионов евро в год. Игрок выразил готовность пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону».

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