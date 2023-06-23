Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вероника Кудерметова
Сегодня
18:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Берлин
Даниил Медведев
0:0
1-й сет
live
Роберто Баутиста-Агут
Галле
Хэрриет Дарт
Сегодня
19:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Бирмингем
Элина Аванесян
Сегодня
21:00 (Мск)
Донна Векич
Берлин
Андрей Рублёв
Сегодня
19:00 (Мск)
Таллон Грикспор
Галле
17:12, 23 июня 2023Спорт

В Сенегале выразили готовность сыграть со сборной России по футболу

В Сенегальской федерации футбола выразили готовность сыграть со сборной России

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Технический состав Сенегальской федерации футбола (СФФ) во главе с президентом может обсудить возможное проведение товарищеского матча между африканской национальной командой и сборной России. Об этом Sport24 сообщили в пресс-службе организации.

«Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и другими африканскими командами», — заявили в СФФ. Там также выразили готовность рассмотреть возможность организации встречи в сентябре.

11 июня стало известно, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч против сборной Катара. Встреча должна состояться в сентябре, россияне сыграют на выезде.

30 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил, что летом не состоятся международные матчи с участием национальной команды. «График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/2024», — сообщили в организации.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского раскритиковали заявление Обамы о Крыме
    США расширили список антироссийских санкций
    МАГАТЭ высказалось о новой встрече с российской делегацией
    В Сенегале выразили готовность сыграть со сборной России по футболу
    Москвичи рассказали об отношении к суррогатному материнству
    США заставили химического гиганта поплатиться миллиардами за загрязнение воды
    Застенчивым людям подсказали способ избавиться от неловкости в общении
    Стилистка перечислила способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды
    Поставки Су-57 в ВКС России увеличат в 2023 году
    Зеленский обвинил Столтенберга в демотивации ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.