В Сенегале выразили готовность сыграть со сборной России по футболу
Технический состав Сенегальской федерации футбола (СФФ) во главе с президентом может обсудить возможное проведение товарищеского матча между африканской национальной командой и сборной России. Об этом Sport24 сообщили в пресс-службе организации.
«Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и другими африканскими командами», — заявили в СФФ. Там также выразили готовность рассмотреть возможность организации встречи в сентябре.
11 июня стало известно, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч против сборной Катара. Встреча должна состояться в сентябре, россияне сыграют на выезде.
30 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил, что летом не состоятся международные матчи с участием национальной команды. «График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/2024», — сообщили в организации.