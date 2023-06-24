МЧС перенесло запланированное на Красной площади мероприятие

МЧС перенесло с Красной площади вручение дипломов выпускникам вузов ведомства

МЧС перенесло с Красной площади вручение дипломов выпускникам вузов ведомства. Об этом сообщила пресс-служба министерства, заявление приводит ТАСС.

«Мероприятие в указанном месте отменено по объективным причинам», — приводит агентство сообщение МЧС.

Отмена мероприятия произошла на фоне заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее стало известно, что по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. Власти Воронежской области попросили граждан временно не пользоваться этой автотрассой и отказаться от индивидуальных транспортных средств.

В отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».