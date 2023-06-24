Жители Ростовской области рассказали о ситуации в регионе

Жительница Ростова-на-Дону рассказала о стабильной работе продуктовых магазинов

Продуктовые магазины в Ростовской области работают в режиме, а транспорт ходит с некоторыми изменениями. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказали местные жительницы. Они описали текущую ситуацию в регионе на фоне попытки военного мятежа со стороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

По словам жительницы из города Миллерово, сейчас на улицах нет военных, но днем ранее через населенный пункт проходила техника.

«По городу вчера три танка на скорости промчали. Поздно вечером. Но мы не придали этому значения, так как мы пограничный город, и это не в диковинку», — сообщила она на условиях анонимности.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что она не видит смысла уезжать.

«И так каждый раз дергались во время начала специальной военной операции (СВО). Сейчас не знаешь, куда и ехать, где спокойнее. Да и за что жизнь, если ехать в никуда. Мы сейчас очень боимся, что все войска брошены защищать Москву. А Украина в это время спокойно войдет в наши города», — поделилась мыслями она.

Другая собеседница «Ленты.ру» из Ростова-на-Дону Ольга отметила, что обстановка несколько напряженная. По ее словам, продукты в магазинах есть, однако цены на рынке немного поднялись. Таксисты также увеличили стоимость проезда.

«Сын подрабатывает в доставке "Яндекса", он с утра вышел поработать, но часов с двух заблокировали сервис, и он вернулся домой. Сейчас идем в магазин, немножечко закупимся, потому что неизвестно, что будет. Я думала, что к вечеру это все успокоится более-менее, но я смотрю, что только все накаляется, происходят стычки мирного населения, люди уже пытаются между собой решить этот конфликт», — рассказала местная жительница.

По словам Ольги, местные власти рекомендуют жителям не выходить без необходимости и не оставлять детей без присмотра.

Жизнь в нашем районе идет так, будто ничего не происходит — ездит транспорт, ходят люди, заведения работают. Не могу сказать, что есть сильная паника, но все обсуждают. Сын пришел и сказал: "все ждут ночи". Сейчас туда пошли и поехали толпы зевак Ольга жительница Ростова-на-Дону

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

23 июня в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли информацию Пригожина о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали заявления информационной провокацией.