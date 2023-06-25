Стала известна причина срыва перехода Мбаппе в «Реал» в 2021 году

Cadena SER: Мбаппе чуть не расплакался, когда сорвался его трансфер в «Реал» в 2021 году

Стала известна причина срыва перехода нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в «Реал» в 2021 году. Об этом Cadena SER сообщил журналист Ромен Молина.

По информации Молины, мадридский клуб сделал несколько предложений парижанам, Мбаппе публично заявил о желании уйти, однако ПСЖ не стал рассматривать эти запросы. «Президент ["Реала"] звонил Килиану и говорил, что ПСЖ даже не отвечал на предложения. Все говорили, что Мбаппе чуть не расплакался, потому что хотел в "Реал", о котором мечтал с детства», — заявил корреспондент.

12 июня L’Equipе заявил, что Мбаппе сообщил руководству ПСЖ об отказе продлевать контракт до 2025 года. Отмечалось, что парижане постараются продать футболиста летом 2023-го, чтобы он не ушел как свободный агент.

За парижан Мбаппе выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го «Реал» предпринял еще одну попытку подписать игрока, однако он остался в ПСЖ.