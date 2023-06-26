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14:02, 26 июня 2023Силовые структуры

Убившего из арбалета «колбасного короля» Мавриди приговорили к 20 годам колонии

Мособлсуд приговорил Мавриди, убившего из арбалета «колбасного короля», к 20 годам колонии

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Московский областной суд приговорил Александра Мавриди, убившего владельца мясных заводов Владимира Маругова, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мавриди признали виновным по статьям об убийстве, незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег, добытых преступным путем.

Следствие и суд установили, что не позднее 2018 года фигурант создал в Московской области преступную группу для завладения элитной недвижимости адвоката Алексея Завгороднего. Для этого мужчину похитили и на протяжении двух лет удерживали в загородном доме. Завгороднего заставили подписать доверенность на совершение сделок с его имуществом и таким образом присвоили три квартиры и парковочное место в Москве общей стоимостью более 71 миллиона рублей.

Также 1 ноября 2020 года Мавриди вместе со своим подельником Пашой Ахмедовым проник на территорию дома бизнесмена Маругова в деревне Аносино Московской области и убил бизнесмена. Мавриди задержали по горячим следам и возбудили в отношение него уголовное дело. Однако 6 августа 2021 года ему удалось совершить побег, который организовали четыре арестанта из Молдавии. Больше месяца он скрывался в заброшенных строениях Подмосковья, пока 13 сентября не был задержан около магазина продуктов.

Вместе с ним к заключению были приговорены шестеро соучастников. Участвовавший в убийстве Маругова Ахмедов получил 13 лет колонии строгого режима, а Константин Барский, помогавший удерживать адвоката, — восемь лет. За побег из ИВС Денис Грозаву и Николай Тетеря были приговорены к 6,5 годам заключения, Иван Цуркану — к 7,5 годам, а Александр Бутнару — к 11,5 годам.

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    Илона Палей
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