В США не выявили брешей в российской обороне в ходе пригожинского мятежа

NYT: в Вашингтоне не выявили брешей в российской обороне в ходе мятежа ЧВК «Вагнер»

В ходе мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина никаких брешей в российской обороне выявлено не было. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц.

В Вашингтоне отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются извлечь свою выгоду из сложившейся ситуации, однако произошедшее не привело к передислокации каких-либо российских подразделений с линии боевого соприкосновения и реальному изменению баланса сил на фронте.

23 июня Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки.

Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями и предупредил, что их ждет «неминуемое наказание».

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня