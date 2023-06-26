Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:46, 26 июня 2023Мир

В США не выявили брешей в российской обороне в ходе пригожинского мятежа

NYT: в Вашингтоне не выявили брешей в российской обороне в ходе мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Reuters

В ходе мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина никаких брешей в российской обороне выявлено не было. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц.

В Вашингтоне отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются извлечь свою выгоду из сложившейся ситуации, однако произошедшее не привело к передислокации каких-либо российских подразделений с линии боевого соприкосновения и реальному изменению баланса сил на фронте.

Материалы по теме:
Мятеж Пригожина в Ростове-на-Дону, военные и танки на улицах. Что происходило в городе, который захватила ЧВК «Вагнер»
Мятеж Пригожина в Ростове-на-Дону, военные и танки на улицах. Что происходило в городе, который захватила ЧВК «Вагнер»
24 июня 2023
Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Основатель ЧВК «Вагнер» развернул колонны от Москвы. Что происходит?
Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Основатель ЧВК «Вагнер» развернул колонны от Москвы. Что происходит?
24 июня 2023

23 июня Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки.

Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями и предупредил, что их ждет «неминуемое наказание».

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости
    В Европе заговорили о создании прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия. От кого пытаются защититься страны ЕС?
    Депутат ЕП заявил о невозможности Украины победить на поле боя
    В США не выявили брешей в российской обороне в ходе пригожинского мятежа
    Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ на Артемовск
    Российский дипломат покинул участок посольства России в Канберре
    Врач назвала правильный способ пить пиво в жару
    Россиянин напал с молотком на сотрудницу сауны и получил восемь лет колонии
    Найдено тело пропавшего в горах британского актера
    Пьяный россиянин избил бортпроводника в самолете
    Мужчина победил рак четвертой степени и показал перемены за четыре года
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.