В США заявили о невозможности ЧВК «Вагнер» помочь Украине на поле боя

NYT: Украина не смогла воспользоваться на поле боя мятежом ЧВК «Вагнер»

Украина не смогла воспользоваться на поле боя мятежом основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Помимо этого, как отмечает газета, эти события не оказали негативного влияния и на российские войска. В ходе мятежа главы ЧВК «Вагнер» никаких брешей в российской обороне выявлено не было. Помимо этого, в сообщении сказано, что произошедшее не привело к передислокации каких-либо российских подразделений с линии боевого соприкосновения и изменению баланса сил на фронте.

В то же время Украина хотела и все еще хочет использовать в личных интересах ту обстановку, которая сложилась в России в последние дни. «Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным», — предрекли авторы материала. При этом они констатировали, что на данный момент никаких изменений на фронте нет — в боевых действиях на Украине «не было затишья».

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстрелах тыловых лагерей и пригрозил «разобраться с Минобороны». После этого в отношении Пригожина было заведено уголовное дело в связи с организацией мятежа. Позже президент России Владимир Путин назвал организаторов подобной акции предателями.

Бойцы компании с их техникой появились на дороге по направлению к Москве. В связи с этим в некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции (КТО). При этом позднее, 24 июня, стало известно, что Пригожин согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и сам основатель компании. После этого в Кремле заявили о скорой отмене режима КТО и прекращении дела в отношении главы «Вагнера».