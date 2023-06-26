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14:33, 26 июня 2023Россия

В Ростове-на-Дону после мятежа Пригожина обнаружили баннеры с надписями

У входов в парки Ростова-на-Дону заметили баннеры с призывами «не допустить крови»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Ростове-на-Дону, где находились бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина во время мятежа, обнаружили баннеры с надписями. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает РБК в Telegram.

В частности, на одном из подобных плакатов, замеченных на ограждении парка имени 1 Мая, нанесен следующий текст: «Братья! Не допустим крови! Здесь нет врагов! Победим только вместе!»

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», вывески с аналогичным призывом также появились у входов в городские парки имени Горького и Островского.

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Ранее стало известно, что в Тюмени после мятежа возобновил деятельность штаб ЧВК «Вагнер». Сотрудница центра рассказала, что набор бойцов снова идет в штатном режиме.

23 июня Пригожин обвинил российских военных в обстрелах тыловых лагерей ЧВК и пригрозил «разобраться с Минобороны». Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.

В некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции. 24 июня стало известно, что Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории и вернуть их в полевые лагеря.

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    Варвара Кошечкина
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