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18:01, 27 июня 2023Культура

Звезда «Во все тяжкие» ответил на призыв фанатов сыграть злодея в «Супермене»

Актер Брайан Крэнстон ответил на призыв фанатов сыграть главного злодея в «Супермене»
Брайан Крэнстон

Брайан Крэнстон. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Американский актер и звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон ответил на призыв фанатов сыграть главного злодея Лекса Лютора в новом «Супермене». На его слова обратил внимание портал «Канобу».

В ходе подкаста Happy Sad Confused Крэнстон назвал такое решение «ленивым», поскольку фанаты отталкиваются только от прически актера в сериале, которая придает ему схожесть со злодеем — они оба побриты налысо. «Моя реакция была следующей: "Для чего это вообще?" Только потому что у меня была лысая голова, они твердят: "А! Лекс Лютор!" Да бросьте. Давайте хоть немного включим фантазию», — сказал Крэнстон и пошутил, что для таких случаев должен быть создан специальный сайт «ленивых кастингов».

Ранее режиссер Джеймс Ганн поделился подробностями фильма «Супермен. Наследие», раскрыв детали характера главного героя. По словам режиссера, в новой картине он хочет показать эмоциональность Супермена.

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