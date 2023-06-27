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10:55, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко порассуждал о цветных революциях

Лукашенко: не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Цветные революции не должны начаться в том месте, где нет для этого причин. Об этом высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин», — порассуждал он. При этом белорусский лидер не привел причины, из-за которых возникают подобные революции в разных странах.

Лукашенко также заявил, что сегодня гражданам необходимо пройти новое «испытание на прочность». «Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. (…) Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей», — утверждает президент Белоруссии.

Ранее журналист Игорь Тур анонсировал обращение президента Белоруссии. Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, сообщал, что лидер сделает ряд важных заявлений вечером 26 июня. В тот момент предполагалось, что Лукашенко выступит одновременно с президентом России Владимиром Путиным. При этом Тур отметил, что об экстренном обращении к гражданам речи не идет.

В ходе своего обращения к гражданам Путин также поблагодарил Лукашенко «за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации» с попыткой мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. 24 июня президент Белоруссии провел переговоры с Пригожиным, по итогам которых колонны «Вагнера» развернулись, не доходя до российской столицы.

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