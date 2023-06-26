В Белоруссии анонсировали выступление Лукашенко во вторник

Лукашенко выступил перед журналистами во вторник, об экстренном обращении речи не идет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит перед журналистами во вторник, 27 июня, об экстренном обращении в настоящее время речи нет, об этом сообщил журналист Игорь Тур, его слова приводятся в телеграм-канале «Главный.Тур».

Он напомнил, что в сообщении «Пула Первого» не звучало слово «сегодня», там анонсировали завтрашнее выступление главы государства.

«Лукашенко уже чуть ли не приписывают некое сегодняшнее "экстренное обращение к нации". И уж совершенно точно в Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером выходил в эфир», — отметил журналисты.

Тур добавил, что президент Белоруссии уже все сделал, и его поступки говорят лучше слов.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, сообщил, что президент Белоруссии сделает ряд важных заявлений вечером 26 июня.

