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23:02, 26 июня 2023Бывший СССР

В Белоруссии анонсировали выступление Лукашенко во вторник

Лукашенко выступил перед журналистами во вторник, об экстренном обращении речи не идет
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит перед журналистами во вторник, 27 июня, об экстренном обращении в настоящее время речи нет, об этом сообщил журналист Игорь Тур, его слова приводятся в телеграм-канале «Главный.Тур».

Он напомнил, что в сообщении «Пула Первого» не звучало слово «сегодня», там анонсировали завтрашнее выступление главы государства.

«Лукашенко уже чуть ли не приписывают некое сегодняшнее "экстренное обращение к нации". И уж совершенно точно в Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером выходил в эфир», — отметил журналисты.

Тур добавил, что президент Белоруссии уже все сделал, и его поступки говорят лучше слов.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, сообщил, что президент Белоруссии сделает ряд важных заявлений вечером 26 июня.

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    Марина Совина
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