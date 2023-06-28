Минобрнауки предложило увеличить срок обучения школьных учителей в вузах
В России предложили увеличить срок обучения школьных учителей в вузах с четырех до пяти-шести лет. С такой инициативой выступило Минобрнауки, проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.
Подобные изменения предлагается ввести в рамках пилотного проекта по переходу от Болонской системы к новой системе профессионального высшего образования в России. Из проекта приказа следует, что в участвующих пилотном проекте вузах предлагается ввести обучение сроком на шесть лет для педагогов по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, физике, химии и биологии.
Пять лет нужно обучаться учителям китайского, русского как иностранного и преподавателям начальной школы. Такой же срок проект устанавливает для педагога-дефектолога и учителя русского языка с допспециальностью «логопед». Четырехлетний срок обучения подразумевается только для педагогов дошкольного образования.
Помимо этого, проект предлагает установить конкретные сроки обучения для программ базового высшего образования, не связанных с педагогической деятельностью. Например, из документа следует, что шесть лет учиться нужно на архитектора, строителя, геолога, нефтегазового специалиста и геодезиста. Такой же срок обучения предусмотрен для специалистов в области информатики, экономики и менеджмента.
12 мая президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий реализацию пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Предполагается, что в части университетов будет введено базовое высшее и специализированное высшее образование. В первом из них срок обучения составит от четырех до шести лет, во втором — от года до трех. Систему введут в пилотном формате в Московском авиационном институте (МАИ), Московском педагогическом государственном университете (МПГУ), Санкт-Петербургском горном и Томском государственном университетах.