В ЛНР сообщили о снижении активности ВСУ на луганском направлении

Марочко заявил, что ВСУ снизили активность на луганском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили активность на луганском направлении. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Эксперт указал, что это связано с регулярными потерями украинских войск и исчерпанием наступательного потенциала.

27 июня Марочко рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России прорвали первую линию обороны ВСУ на купянском направлении. «Вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», — сказал военный. С его слов также стало известно, что Российская армия добилась успехов на северо-востоке Купянска, а украинская сторона понесла потери юго-восточнее этого населенного пункта.