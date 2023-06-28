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07:53, 28 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о снижении активности ВСУ на луганском направлении

Марочко заявил, что ВСУ снизили активность на луганском направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили активность на луганском направлении. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Эксперт указал, что это связано с регулярными потерями украинских войск и исчерпанием наступательного потенциала.

27 июня Марочко рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России прорвали первую линию обороны ВСУ на купянском направлении. «Вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», — сказал военный. С его слов также стало известно, что Российская армия добилась успехов на северо-востоке Купянска, а украинская сторона понесла потери юго-восточнее этого населенного пункта.

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    Марина Совина
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