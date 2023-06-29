16-летняя российская теннисистка пробилась в основную сетку Уимблдона

16-летняя Мирра Андреева обыграла Тамару Корпач и пробилась в основную сетку Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в основную сетку Уимблдона 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале квалификации россиянка победила 28-летнюю немку Тамару Корпач. Встреча, длившаяся 2 часа 4 минуты, завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2. Соперница Андреевой по первому кругу на данный момент неизвестна.

16-летняя спортсменка занимает 143-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее она дошла до третьего круга дебютного для себя «Ролан Гаррос». Тогда Андреева впервые сыграла в основной сетке турнира серии «Большого шлема».

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.