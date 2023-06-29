Правоохранитель рассказал о ходе следствия по делу о покушении на Прилепина

Следователь рассказал, что заказчиков покушения на Прилепина пока не удалось установить

Следователь в Басманном районном суде Москвы рассказал, что заказчиков покушения на писателя Захара Прилепина пока не удалось установить. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, по его словам, установить в полном объеме орудие преступления также не получилось. Этим правоохранитель обосновал необходимость закрыть процесс от публики. Судья приняла его доводы и попросила прессу и слушателей покинуть зал заседания.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Александру Пермякову, который обвиняется в покушении на Прилепина. Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бора. В результате случившегося писатель был тяжело ранен.

Пермякова задержали в день происшествия. Он рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, а затем дистанционно привел его в действие. Пермяков утверждает, что был завербован спецслужбами Украины.