В российском регионе сотрудница полиции спасла тонувшего трехлетнего ребенка

В Бурятии начальница отделения по вопросам миграции спасла тонувшего трехлетнего ребенка

Начальница отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району Бурятии старший лейтенант полиции Елена Мотькинова спасла тонувшего трехлетнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мотькинова была в отпуске и отдыхала на берегу реки Селенге, когда услышала женский крик о помощи и увидела, что течение уносит маленького ребенка. Старший лейтенант не растерялась и прыгнула в воду. Когда она вытащила малыша, он уже захлебнулся водой. Тогда женщина провела ему неотложные реанимационные мероприятия и оказала первую помощь. После Мотькинова отвезла ребенка вместе с мамой в ближайшую больницу.

По словам Волк, мальчик уже находится дома и чувствует себя хорошо.