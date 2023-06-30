Москвич попал в больницу после укуса гадюки и трехдневного самолечения водкой

Житель Москвы попал в больницу после того, как три дня пытался лечить укус змеи водкой

Житель столичного района Люблино попал в больницу после неудачной попытки самолечения. После укуса змеи мужчина три дня лечился водкой, сообщается на сайте MK.RU.

Мужчину укусила гадюка во время отдыха на даче. После этого россиянин решил выпить как можно больше крепкого алкоголя, что, по его мнению, должно было нейтрализовать действие яда. Появившиеся к тому времени симптомы — высокую температуру, одышку и потоотделение — россиянин счел незначительными.

Обратиться к врачу москвича вынудили коллеги по работе. К этому времени в месте укуса началось отмирание тканей. После посещения терапевта мужчину экстренно госпитализировали.

Ранее в Подмосковье змея укусила четырехлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.