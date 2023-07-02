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20:21, 2 июля 2023Мир

В России отреагировали на нежелание Германии передавать ВСУ дальнобойное оружие

Депутат Чепа: Германия не хочет поставлять ВСУ дальнобойное вооружение из-за рисков для ЕС

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Германия не хочет передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие из-за высоких рисков расширения военного конфликта Москвы и Киева. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Первоначальная позиция была в том, что немцы не хотели поставлять какое-то тяжелое оружие, но сейчас они поставляют это оружие все больше и тяжелее. Они прекрасно понимают, что ситуация усложняется. В случае применения этого оружия в сторону России существует более серьезная угроза для разворачивания этого конфликта на поля Европы», — отреагировал депутат.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет, чтобы поставляемое Берлином Киеву оружие применялось для ударов по территории России. Так он объяснил, почему Германия не отправляет Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

В конце мая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что Киев запросил у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Их дальность составляет 500 километров.

Союзники Украины передали Киеву небольшой арсенал дальнобойных вооружений. Пока это сделала только Великобритания, отправив ракеты Storm Shadow. Украина также надеется на поставки американских ATACMS, но США еще не приняли окончательного решения.

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